Morre neto do rapper Snoopy Dog de apenas dez dias de vida

O filho do rapper Snoop Dog, 47, dividiu uma notícia triste em sua página do Instagram. Corde Broadus, 25, foi pai há dez dias de Kai Love, mas o seu bebê não resistiu e morreu na quarta-feira (25).

Com um vídeo do recém-nascido, ele deixou uma homenagem ao filho dizendo que "esses dias de amor e energia serão sempre especiais para eles". Corde já é pai de Elleven Love, que aparece no vídeo com o irmãozinho.

Segundo a revista People, a família não quis se pronunciar sobre a morte do bebê, nem informou a causa do falecimento precoce.

A mulher de Dog, Shante Broadus, 47, também fez uma homenagem ao neto e publicou um vídeo no Instagram cantando a música "The Love We Had Stays on My Mind," sucesso dos anos 1950 da banda The Dells.