Morre Fábio Barreto, diretor de 'Lula, o Filho do Brasil'

Morreu na noite desta quarta-feira (20) o cineasta Fábio Barreto, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela reportagem com uma assessora.



Ele dirigiu o filme "Lula, o Filho do Brasil" em 2009, além de obras como "Luzia Homem" e "o Quatrilho". Por este último, longa, com Glória Pires e Patricia Pilar no elenco, foi indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, em 1996.



Barreto sofreu um acidente de carro na noite do dia 19 de dezembro de 2009, em Botafogo, no Rio de Janeiro e estava em coma desde então.



Ele era filho do cineasta Luiz Carlos Barreto, dono da produtora LC Barreto, que produziu clássicos do cinema brasileiros como "Terra em Transe", "Dona Flor e seus dois Maridos", "Bye Bye Brazil", "O Que É Isso, Companheiro?", além de "O Quatrilho".



Além do pai, deixa a mãe, a produtora Lucy Barreto, e quatro filhos, Julia, João, Lucas e Mariana.