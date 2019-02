Morre D'Artagnan Júnior no Rio de Janeiro

Morreu no domingo (24) o ator D'Artagnan Júnior, casado com a escritora Maria Carmem Barbosa. A notícia foi publicada por Miguel Falabella no instagram, amigo do ator. O velório será no Cemitério do Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro, amanhã (26), às 13h, e o corpo será cremado às 16h.

Ator sofria de pancreatite Foto: Divulgação

"Querido Dartagnan, obrigado pelas gargalhadas, pelos bons momentos que passamos juntos. Finda-se uma era. Que bom que Maria Carmem não pode atravessar a dor dessa perda. Ela não suportaria. Até breve! RIP". Segundo Miguel Falabella, Dartagnan tinha Hepatite C e sofria em pancreatite e estava internado em um hospital do Rio.

D'Artagnan Júnior fez 26 trabalhos na TV. Sua última participação em novelas foi em 2012 em "Salve Jorge". Ele chegou a atuar nas novelas "O Profeta", "Negócio da China", "Da Cor do Pecado", "Kubacanacan" e "Andando nas Nuvens". No cinema, participou de "O Vampiro de Copacabana", "Anjos da Noite" e "Apolônio Brasil - Campeão da Alegria".