Morre contrabaixista cearense Jerônimo Neto

O contrabaixista cearense Jerônimo Neto, 57, faleceu nesta segunda-feira (20), em Fortaleza após batalha contra o câncer. O artista foi um dos grandes nomes da Capital no Jazz, na música erudita, além da música popular e regional.

Segundo a filha, Gabriela Carvalho, a sensação que fica é de orgulho do caminho traçado pelo pai. “Que a imagem do meu pai seja passada com muita alegria, com muita felicidade, com muito orgulho do homem que ele foi, do profissional que ele foi, do músico grande”, assegurou.

Jerônimo era graduado em música, integrante da Orquestra Filarmônica do Ceará e professor de contrabaixo. Nome certo em festivais como o Jazz & Blues, ele também era conhecido pela parceria com outros artistas cearenses como o compositor e multi-instrumentista Luciano Franco, o pianista Edson Távora, a cantora Anna Canário e outros.

“Ele sempre foi um bom filho e um bom pai. Sempre fomos muito próximos, sempre fomos amigos. Não tenho nem palavras pra explicar. Só tenho a dizer que metade do meu coração vai partir junto com ele”, relatou a mãe de Jerônimo, dona Nely Vianna. Enquanto isso, amigos também se manifestaram sobre o falecimento.

“É uma perda muito grande para a nossa tão sofrida música cearense. Nosso amigo Jerônimo vai deixar muita saudade e uma lacuna muito, muito grande”, pontuou o maestro Luciano Franco, amigo próximo do cearense. "Jerônimo é um amigo de quase 40 anos de convivência, muito querido. Fizemos muitos trabalhos juntos. Gravamos, fizemos muitas viagens. Uma pessoa calma, sempre disponível aos amigos, sempre com a amizade em primeiro lugar", também comentou.