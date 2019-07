Morre Cacik Jonne, ex-integrante do Chiclete com Banana, vítima de doença degenerativa

O ex-guitarrista da banda Chiclete com Banana, Cacik Jonne, morreu na manhã desta sexta-feira (26), em Salvador. A informação foi confirmada pela família do músico.

Jonne tinha 54 anos e há 20 lutava contra uma doença degenerativa, a ataxia cerebelar. Ele morreu por volta das 6h, em casa, no bairro Pituba.

O músico fez parte do Chiclete com Banana por quase 20 vinte anos. Ele era reconhecido nos shows por se apresentar com um cocar e pinturas indígenas no rosto.

A banda Chiclete com Banana prestou homenagem a Cacik Jonne no perfil do Instagram. A postagem afirma que "Jonny esteve no Chiclete por anos trazendo sua arte, sua habilidade como guitarrista o que contribuiu muito com todo nosso trabalho e só nos deixou por imposição da vida".