Morre André Midani, produtor de sucessos da bossa nova, aos 86 anos

O executivo de gravadoras e produtor musical André Midani morreu na noite desta quinta-feira (13), no Rio de Janeiro, aos 86 anos. Um dos maiores nomes da indústria fonográfica, tendo trabalhado com artistas de sucesso da bossa nova ao rock, ele estava na Casa de Saúde São Vicente, na Gávea. A informação foi confirmada ao UOL pelo filho, Philippe, e pela assessoria de imprensa da casa de saúde.

Midani havia sido diagnosticado com câncer há cerca de quatro meses e morreu em decorrência desta doença, segundo o filho. "Ele estava com idade avançada e há alguns meses vinha lidando com um câncer", afirmou Philippe, por telefone. Midani teve diversos trabalhos de destaque, entre eles como presidente da Warner para a América Latina, e desde os anos 1960 tinha grande importância na cena musical.

Biografia

André Midani nasceu em 25 de setembro de 1932, em Damasco, na Síria. Aos três anos de idade, foi morar na França, onde começou a trabalhar com música na gravadora Decca. A mudança para o Brasil foi em 1955 e, buscando emprego na área, conseguiu trabalhar na Odeon e na Capital Records. Além de lançar as bandas internacionais, sua primeira responsabilidade, ainda na década de 1970 voltou-se à música brasileira. Assim, passou a promover artistas da bossa nova, que ganhou fama internacional com João Gilberto e Tom Jobim. Mais tarde, trabalhou em outras lendas da música nacional como Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Gal Costa e Os Mutantes.

Na década de 1980, passaram por suas mãos a safra que fez sucesso no rock nacional, com Lulu Santos, Titãs e Barão Vermelho.

Com olhar crítico e intuição apurada, foi da bossa nova, aos Tropicalistas, do rock nacional a Anitta. Em 2015, Midani trabalhou com a funkeira no projeto Inusitado, quando reuniu no mesmo palco Arnaldo Antunes, Arlindo Cruz e Anitta.