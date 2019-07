Moraes Moreira, Fausto Nilo e musical sobre Gonzaguinha são destaques entre os eventos dessa semana

A quarta semana de julho está recheada de eventos voltados para a música. Entre os destaques está o o reencontro de Moraes Moreira e Fausto Nilo na Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central. Um musical sobre Gonzaguinha também é destaque na programação cultura de Fortaleza.

Moraes Moreira divide palco com Fausto Nilo Foto: Divulgação

Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central

Após quatro dias intensos de programação cultural, a primeira Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central encerra dia 28 de julho com o encontro de dois importantes nomes da música brasileira. O cantor baiano Moraes Moreira e o compositor Fausto Nilo cantam juntos para um público de dez mil pessoas no show Corações Democratas, às 20h, em Quixeramobim, na:Praça da Prefeitura de Quixeramobim.

A peça é inspirada nas cartas que foram enviadas ao compositor durante o lançamento da música "O que é, o que é?" Foto: Divulgação

Cartas para Gonzaguinha - O Musical

Depois do sucesso de público na temporada de estreia, no Rio de Janeiro, o espetáculo “Cartas para Gonzaguinha – O Musical” desembarca em Fortaleza. O poeta do povo brasileiro é homenageado numa história que tem como pano de fundo o Brasil no fim da ditadura militar. São 22 atores em cena, que cantam as inesquecíveis canções do compositor. São três apresentações nos dias 27 e 28 de julho (sábado e domingo) no Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). Ingressos: plateia inferior - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) / plateia superior - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).



Mercado dos Pinhões recebe programação até o final no mês Foto: Diário do Nordeste

Arraiá dos Mercados

Durante o mês de julho, o Mercado dos Pinhões recebe programação especial e gratuita em alusão aos festejos juninos, com muita música, comida típica, brincadeiras, forró pé de serra e quadrilha improvisada. Na sexta-feira (26), a festa começa às 18h com Faby Camurça e Banda Federal.



Centro Cultural é localizado na Praia de Iracema Foto: Diário do Nordeste

Sunset Mira Cozinha

Brisa do mar, drinks refrescantes e boa música fazem parte da proposta do Mira Cozinha, restaurante localizado no Centro Cultural Belchior, neste sábado (27). O espaço oferece cardápio diverso, com opções vegetarianas e veganas, inciando as atividades pouco antes do pôr do sol, às 16h. O sunset acontence no gastronômico do Centro Cultural, na Rua dos Pacajús, 123, Praia de Iracema. A entrada é gratuita.