Modelos do Ceará e do Piauí desfilam em Paris para Jean Paul Gaultier

Um nome icônico da moda mundial se despediu, na última quarta-feira (22), das passarelas. Jean Paul Gaultier comemorou 50 anos na moda com um desfile que marca a sua aposentadoria na semana de moda de alta-costura, em Paris.

E, entre as modelos que fizeram parte desse momento marcante, duas nordestinas tiveram destaque: Lais Ribeiro e Valentina Sampaio, prestigiados nomes do circuito internacional da moda.

Modelo cearense Valentina Sampaio na passarela francesa

Nascidas em Miguel Alves – PI e Aquiraz – CE, respectivamente, Lais e Valentina levam a beleza Made in Brazil mundo afora e integraram o time do último desfile do estilista. Realizado hoje em Paris, o evento contou com um casting bastante diverso e repleto de personalidades, uma das marcas registradas de Jean Paul.

Considerada uma das mais prestigiadas top models da atualidade, a piauiense Lais Ribeiro desfilou look que remetia aos icônicos figurinos desenvolvidos pela grife para a cantora Madonna, que marcaram os anos 1990.

Lais Ribeiro, do Piauí, para Jean Paul Gaultier

Já a top model cearense Valentina Sampaio desfilou look étnico e levou representatividade transgênero para a passarela do estilista. Valentina virou destaque mundial como a primeira transgênero a estampar a capa da renomada Vogue Paris e a primeira a compor publicidades para a grife Victoria's Secret.