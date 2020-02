O segundo filme dos Minions ganhou trailer completo no fim da manhã desta quarta-feira (5). "Minions 2: A Origem de Gru" deve explorar a infancia do vilão do longa "Meu Malvado Favorito".

Kyle Balda assume a direção da animação, logo após codirigir o primeiro, ao lado de Brad Ableson. Lançado em 2015, a produção já havia superado o marco de US$ 1 bilhão nas bilheterias de cinema.

Até o momento, a previsão é de que o novo filme seja lançado no dia 2 de julho. Veja o trailer: