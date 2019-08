Milton Nascimento faz show em Fortaleza e celebra parcerias: 'Clube da Esquina é amizade'

Milton Nascimento chega em Fortaleza neste sábado (17) para apresentar a turnê que celebra o Clube da Esquina. O show acontece no ano em que o segundo disco do movimento musical completa 40 anos de lançamento.

No espetáculo, o cantor e compositor relembra parcerias e amizades que construiu no cruzamento das ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Belo Horizonte. Foi lá que Bituca (apelido carinhoso de Milton) estreitou relações com nomes como Lô Borges, Fernando Brant e Flávio Venturini.

Lançado em março, a turnê já percorreu cidades brasileiras e foi apresentado na Europa e em Israel, resgatando canções emblemáticas dos discos “Clube da Esquina” (1972) e “Clube da Esquina 2” (1978) que deram o pontapé para o movimento musical nascido em Minas Gerais.

Em entrevista por e-mail ao Diário do Nordeste, Milton Nascimento ressalta o papel afetivo que essa turnê tem para a sua trajetória e fala sobre o movimento que é considerado um dos clássicos da música brasileira. “Clube da Esquina é amizade, e isso explica tudo”, disse.

Como tem sido essa volta ao Clube da Esquina quase 50 anos depois do lançamento do primeiro disco?

Na verdade essa foi uma ideia do meu filho, Augusto, que é o diretor artístico deste show, decidimos fazer uma seleção de músicas dos dois discos do Clube da Esquina. E a gente optou por aquelas que poderiam ter uma espécie de relação entre elas, até porque se fôssemos tocar os dois álbuns na íntegra este show seria muito longo, ainda mais que os dois álbuns são duplos. Mas tem sido uma emoção que eu jamais imaginei.

Você ainda tem contato com os parceiros do Clube da Esquina? Esse show proporcionou reencontros?

A amizade que a gente construiu ainda em BH, no começo de tudo, lá nos anos 1960 é pra sempre. E os dois discos do Clube mostram muito bem isso. Sem a nossa amizade nada disso teria acontecido.

Trabalhar com seu filho, Augusto Nascimento, nesse projeto amplia o tom pessoal da turnê? Como tem sido essa experiência?

Sem dúvida que essa foi uma das grandes emoções dessa turnê. Além do meu filho, a equipe toda é muito unida. Somos todos amigos, e na estrada nada se compara quando você está vivendo esse tipo de coisa. Nada explica esse sentimento.

O Clube da Esquina é considerado um marco da música brasileira. Em retrospectiva, como você avalia esse trabalho?

É muito difícil falar das coisas que a gente mesmo faz, eu prefiro sempre que as pessoas me contem o sentimento delas. Isso pra mim é o mais importante, sempre.

Qual lugar afetivo o Clube da Esquina ocupa na sua trajetória?

Clube da Esquina é amizade, e isso explica tudo.

Os discos foram lançados em diferentes climas políticos no Brasil. O primeiro foi durante no endurecimento da ditadura militar e o segundo já no processo de abertura. Como os dois períodos influenciaram a obra?

Sou muito feliz com as coisas que os dois discos do Clube trouxeram pra minha vida. Tanto com os amigos que chegaram, quando com tudo que aconteceu. Esse é o sentimento que eu tenho até hoje.

Como você avalia o atual momento político brasileiro? Esse momento atual traz alguma interferência nessa turnê de 40 anos do disco?

Olha, tá tudo muito esquisito... Mas a gente deve continuar, sempre.

SERVIÇO

Milton Nascimento - Turnê Clube da Esquina

Neste sábado (17), às 22h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares,999). Ingressos: Arquibancada - R$ 70 (meia) / R$ 140 (inteira); Plateia B - R$ 90 (meia) / R$ 180 (inteira); Plateia A - R$ 120 (meia) / R$ 240 (inteira). Informações: 3033.1010