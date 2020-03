Milton Gonçalves responde ao tratamento de AVC e é transferido para unidade semi-intensiva

Milton Gonçalves, 86, tem respondido bem às intervenções médicas para o tratamento de um AVC sofrido no início do mês de fevereiro. O ator foi transferido para a unidade semi-intensiva da instituição na tarde desta segunda-feira (2), segundo o mais recente boletim médico do Hospital Samaritano Barra.

O estado de saúde do paciente tem apresentado evolução positiva ao tratamento. Ainda não há data para que ele tenha alta nem os próximos passos da internação.

No último dia 14, Milton Gonçalves começava a interagir e a mostrar as primeiras evoluções no quadro estável de saúde. Em dezembro, Milton foi a estrela de um especial de Natal da Globo no qual se vestia de Papai Noel para ajudar as crianças.