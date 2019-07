Miley Cyrus relata susto em avião que quase terminou em acidente

Miley Cyrus, 26, revelou nesta quarta-feira (10), em um episódio de seu podcast, que passou por apuros dentro de um avião. A cantora viajava para o Festival Glastonbury, no Reino Unido, do qual foi uma das principais atrações musicais.

Ela e sua irmã, Brandi Cyrus, 32, contam que o avião tentou pousar repetidas vezes, precisando voltar ao céu porque existiam outros aviões a caminho. "Do nada, conforme íamos pousando, subíamos de volta e éramos golpeadas para a direita e para a esquerda. Foi muito louco", disse Brandi.

A cantora contou que ela e sua mãe, Leticia Cyrus, 52, chegaram a buscar por saídas para evitar qualquer final trágico que elas achavam que estavam prestes a ter.

"Minha mãe estava segurando minha mão no corredor e ninguém nos disse o que estava acontecendo. Depois de cinco minutos, nós claramente estávamos de volta ao céu e eles [tripulação] finalmente apareceram e disseram 'não entrem em pânico, alguém estava na nossa área e nós íamos bater'. Foi assustador pensar nisso", disse Miley. "Minha mãe começou a chorar e a surtar. Eu tentei manter a calma por todo mundo".

Miley apareceu com a mãe recentemente no clipe de "Mother's Daughter", uma de suas músicas novas, que faz parte do EP "She Is Coming". A música celebra a liberdade feminina e Miley resolveu prestar uma homenagem a todas as suas mulheres no vídeo.

Esse novo trabalho musical de Miley, lançado em maio, é um retorno da cantora a tudo o que ela fez em seus dois últimos álbuns, o "Younger Now" (2017) e o "Bangerz" (2013).

A maioria das músicas do EP misturam ritmos como pop, hip hop e música eletrônica. Em "Cattitude", ela conta com uma parceria de RuPaul, enquanto em "D.R.E.A.M." ela canta com o rapper Ghostface Killah. Por fim, em "Party Up The Street", ela canta com Swae Lee e Mike Will Made-it.