Miley Cyrus convoca Anitta para participar de seu talk show criado durante quarentena

A cantora Miley Cyrus convidou Anitta para participar do projeto "Bright Minded: live with Miley" (Mentes brilhantes: ao vivo com Miley) nesta quarta-feira (1°). A artista americana criou o programa durante o período de isolamento com a intenção de debater com seus convidados formas de manter a positividade durante a pandemia de coronavírus.

Além de Anitta, Miley convocou também Ashley Longshore, Zoe Kravitz e Diplo. Cyrus transmite o programa direto da sua casa e os episódios ficam disponíveis no IGTV e canal do Youtube da cantora. No "Bright Minded: live with Miley", a artista já recebeu Alicia Keys, Selma Blair, Nicole Richie, Paris Hilton, Reese Witherspoon, Hilary Duff, Bebe Rexha, Dua Lipa, entre outras celebridades.