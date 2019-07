Mileide Mihaile se pronuncia após ser acusada de cortar roupas de Wallas Arrais: 'fake news'

Mileide Mihaile rebateu as acusações de que teria cortado as roupas do cantor Wallas Arrais após o término do romance. A informação, que havia sido divulgada por uma colunista nesta quarta-feira (24), foi classificada como "fake news" pela digital influencer.

Em nota conjunta, os dois confirmam o desenlace e se dizem "tranquilos" com a decisão. "Mileide Mihaile solicita a compreensão dos fãs e da imprensa para por fim a esta história e reforça que não compactua com informações falsas, fake news, e destaca que tanto ela quanto Wallas estão tranquilos com a decisão", diz a nota, sem citar o episódio.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, Arrais teve um prejuízo de R$ 40 mil no suposto barraco envolvendo a digital influencer.

Ainda na nota conjunta, o cantor Wallas disse que o término aconteceu "diante de muito respeito". O cantor afirmou ainda que mantém "gratidão pelos bons momentos que viveram juntos e por todas as experiências que teve durante esse período, que trouxe novos aprendizados pessoas e profissionais em sua vida".

Confira a íntegra da nota:

Em razão dos recentes boatos que estão circulando na imprensa, internet e entre os fãs, a empresária Mileide Mihaile vem a público esclarecer sobre a relação com o cantor Wallas Arrais. Apesar de preferir não se pronunciando sobre assuntos pessoais, por consideração a todos, Mileide pensou ser coerente, em acordo com Wallas, informar que chegou ao fim o relacionamento amoroso entre os dois.

A empresária ressalta que está passando por um excelente momento em sua carreira, investindo em novos projetos e diretrizes profissionais e que segue procurando sempre preservar a sua vida pessoal afim de proteger a sua imagem e em especial o filho, Yhudy.

Por fim, Mileide Mihaile solicita a compreensão dos fãs e da imprensa para por fim a esta história e reforça que não compactua com informações falsas, fake news e destaca que tanto ela quanto Wallas estão tranquilos com a decisão.

O cantor Wallas também se manifesta sobre o fim do relacionamento, ressaltando a gratidão pelos bons momentos que viveram juntos e por todas as experiências que teve durante esse período, que trouxe novos aprendizados pessoais e profissionais em sua vida. “Mileide é uma mulher que admiro muito por seu comprometimento com sua vida profissional e dedicação à família. Essa admiração e respeito se mantém mesmo após terminarmos”, afirma. Wallas reforça ainda que o término ocorre diante de muito respeito que um sempre manteve pelo o outro.

Nesta nova fase de sua vida, Wallas afirma que vai se dedicar ainda mais à carreira com novos projetos e muitas novidades boas que estão por vir, cumprindo a agenda cheia de shows no mês de julho, e também à vida familiar, aproveitando bastante os momentos com seu filho, que passa o restante do mês de julho em sua companhia. Wallas agradece ainda o carinho do público e a compreensão pela privacidade dos dois neste momento.