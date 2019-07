Mais de 33 publicações foram apagadas do perfil da digital influencer Mileide Mihaile no Instagram. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (7).

A suspeita é de que ela tenha sido vítima da ação de algum hacker. O hackeamento das publicações aconteceu entre a noite deste sábado (6) e a manhã do domingo.

Em nota, a assessoria de Mileide Mihaile informou que ela já está tomando as devidas providências e em breve deve voltar com as publicações normalmente.