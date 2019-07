Mileide Mihaile participa do Fortal pela primeira vez e compartilha momento nas redes sociais

A influencer Mileide Mihaile participou pela primeira vez do Fortal e compartilhou nos stories do Instagram a preparação para a primeira noite. Curtindo a festa em um dos camarotes do evento, ela aproveitou ao lado de amigos e concedeu entrevistas. "Eu estou muito animada! Espero que todos possam curtir, se alegrar com consciência", falou em um dos vídeos publicados na rede social.

Ao lado de nomes como Elana Valenaria e Rafa Kalimann, Mileide mostrou momentos da passagem dos trios de Bell Marques, Hamonia do Samba e Saulo Fernandes, atrações da noite inicial, e do show feito por Gusttavo Lima no Camarote Mucuripe. Segundo a personalidade, a participação é confirmada nos próximos três dias de evento.

No abadá, Mileide resolveu compor com um look branco e algumas fitinhas. Na maquiagem, apostou nas cores do primeiro dia no camarote, azul e laranja.