Mileide Mihaile faz ensaio sensual com Wallas Arrais; veja vídeo

A influenciadora digital Mileide Mihaile apareceu em cenas românticas com o namorado Wallas Arrais. O casal posou para um ensaio sensual de uma marca de lingerie cearense. As imagens serão usadas em campanha para o dia dos namorados.

Em fotos e vídeos divulgados pelos namorados, os dois monstram o bom entrosamento por meio de beijos e abraços.



Veja cenas do ensaio:



Em uma das fotos, Wallas Arrais segura a amada pelas pernas. Mais de 400 mil fãs já curtiram o ensaio. Desde abril deste ano, Mileide assumiu o namoro com o cantor de forró. Os rumores do affair começaram no final de março deste ano, quando fotos dos dois se beijando circularam nas redes.