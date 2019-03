Mileide Mihaile e Yhudy tiram dia de folga do Carnaval com passeio no Pão de Açúcar

Depois de sambar pela Escola de Samba Grande Rio, a digital influencer Mileide Mihaile tirou a quarta-feira (6) para passear com o filho pelo Rio de Janeiro. Um dos pontos visitados foi o Pão de Açúcar.

"Que lindo! Olha isso Yhudy. Na próxima vez, faremos o outro passeio ali, o da lancha", publicou Mileide em stories do instagram. A influenciadora ainda indicou locais para tomar o café da manhã no local.

Mileide Mihaile foi uma das musas do Carnaval do Rio de Janeiro no domingo (3). A influenciadora foi destaque no desfile da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio e mostrou muito samba no pé para encarar o público da Sapucaí. A fantasia trajada por Mileide, denominada de "Emojizada", foi pensada em referência aos "emojis", usados como ferramentas comunicativas na internet.



Assista: