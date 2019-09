Mileide Mihaile é definida como musa principal da Grande Rio

Mileide Mihaile vai desfilar pela segunda vez no Carnaval do Rio de Janeiro em 2020. Dessa vez como musa principal da Acadêmicos do Grande Rio. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (18).

“Fiquei muito emocionada quando soube. Só posso acreditar que tudo que é feito com sinceridade e entrega floresce. Vou sambar ainda mais feliz agora”, disse a influenciadora.

Em feveiro, Mileide estreou na avenida como musa da mesma escola de semba. Ela dividiu a avenida com a atriz Juliana Paes, rainha de bateria da agremiação carioca, que ficou na 9ª colocação neste Carnaval.

Em 2020, a Grande Rio saíra com um enredo em homenagem ao pai de santo Joãzinho da Gomeia, conhecido como um dos líderes religiosos mais famosos do País.