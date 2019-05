Mileide Mihaile dança em festa de casamento de Carlinhos Maia ao som de Wesley Safadão

O casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que aconteceu nesta terça-feira (21), em Alagoas, com a participação de Wesley Safadão e a presença de Mileide Mihaile. O cantor, que foi acompanhado da atual mulher, Thyane Dantas, cantou na cerimônia. Mileide dançou canções como "Ressaca de Saudade".

Durante a festa, Carlinhos Maia fez questão de registrar um vídeo de Mileide curtindo e cantando as músicas de Wesley Safadão durante a apresentação. "Adorei a maturidade", comentou em vídeo o digital influencer. Em outro momento, ele mostrou o cearense no palco e comentou: "Todos felizes".

Mileide Mihaile foi ao casamento sem o namorado cantor, o cearense Wallas Arrais. Em vídeos, ela publicou algumas declarações amorosas para o forrozeiro durante a festa.

Conflitos

Mileide Mihaile vai voltar a ficar frente a frente com o ex-marido, a atual esposa do cantor, Thyane Dantas, e a mãe dele, Dona Bill no dia 1º de julho. De acordo com o colunista Leo Dias, a audiência de conciliação referente a um processo criminal entre as partes foi marcada ,no Fórum de Fortaleza.

A ação foi movida por Mileide Mihaile contra o ex-marido e sua família por calúnia, injúria e difamação, em processo que corre na 9ª Vara Criminal de Fortaleza, com a juíza Vanessa Maria Quariguasy.

Em recente coletiva de imprensa em São Paulo, Wesley falou sobre os últimos entraves na Justiça. "Trato esse assunto como página virada. Muitas pessoas não aguentam mais isso, inclusive eu. Eu busco não informar. Tenho pessoas para cuidar desta parte. Estou fazendo o meu trabalho e vivendo muito bem, graças Deus. Não desejo o mal de ninguém, Deus sabe dos nossos corações e das minhas intenções. Não guardo mágoas de ninguém. Mas existem muitos perfis que soltam situações... Vamos olhar positivo, vamos trabalhar e aproveitar a vida que é curta e focar nos bons momentos", pediu ele.