Mileide Mihaile curte terceiro dia do Fortal até o amanhecer ao som de funk

A terceira noite do Fortal só acabou na manhã deste domingo (28) para Mileide Mihaile. Cheia de disposição, a digital influencer curtiu, em um dos camarotes, os shows do sertanejo Gustavo Miotto e do DJ Pedro Sampaio, que subiu ao palco já no raiar do sol.

Antes disso, ainda no sábado (27), a maranhense vibrou com a passagem do bloco de Ivete Sangalo. A cantora baiana, por sinal, volta neste domingo para o segundo dia de trio elétrico no Fortal.

"Hoje aqui tá uma delícia e recheada de muita vibe positiva e pessoas animadíssimas! Isso é Fortal, Bebê, Vem", publicou a influenciadora digital nas redes sociais.

Para o look, Mileide apostou em um short branco cintura alta e aplicou franjas por cima do abadá.