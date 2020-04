Mileide Mihaile assume novo relacionamento com empresário de 22 anos

Mileide Mihaile assumiu um novo romance com o empresário Neto Santos, de 22 anos. O relacionamento foi confirmado pela assessoria da influenciadora digital.

No domingo (19), Mileide compartilhou a primeira foto ao lado do namorado nas redes sociais. Em publicação, ela posou ao lado do amigo João Berlezi, do filho Yhudy e do companheiro.

"Bendita entre eles do jeitinho que eu amo!", escreveu na legenda, além de acrescentar as hashtags "família", "amizade", "leveza", "amor", "sábado", "alegria", "ousadia", "reciprocidade", "eu e eles", "meus amorecos".

Nos stories do Instagram, Mileide Mihaile também postou vídeos ao lado do novo amor durante a quarentena. Com Yhudy, o casal apareceu treinando na quadra do condomínio nesta quarta-feira (22).

A influenciadora está com o empresário desde o Carnaval deste ano. No final de fevereiro, eles já haviam sido flagrados saindo de um restaurante no Rio de Janeiro.