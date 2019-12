Mil folhas de caju: uma sobremesa no estilo regional

O doce mil folhas de caju, produção realizada pelos alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, é mais uma sugestão de sobremesa feita com ingredientes utilizados na cozinha regional que, combina perfeitamente com o cardápio escolhido para as confraternizações de fim de ano. Confira a receita.

Ingredientes do brigadeiro de caju

790g de leite condensado

400g de creme de leite

40g de margarina

240g de caju

Ingredientes da massa folhada

150g de farinha de trigo

100 ml de água gelada

2g de sal

15g de margarina para folhear

100g de castanhas assadas

Modo de preparo

Triture as castanhas, penere até virar uma farinha. Misture a farinha de castanha com a de trigo e o sal. Em seguida, adicione a água, mexendo levemente até que a massa desgrude das mão e fique macia. Em mesa enfarinhada abra a massa e coloque a margarina folhada no centro, dobre a massa com um envelope, cobrindo a margarina com a massa inteira. Abra um pouco a massa pra fazer a primeira dobra, repita o movimento, cubra com papel filme e deixe descansando por 30 minutos. Repita o movimento duas vezes e depois da terceira dobra, ponha para descansar e proceder uma quarta dobra com quatro movimentos. Descanse a massa por mais 30 minutos. Utilize o rolo para afinar e deixe na espessura correta, aparando os pontos irregulares. Enrole em plástico filme e guarde na geladeira por até um dia. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200°C por aproximadamente 9 minutos ou até dourar.

Ingredientes do praliné

300g de castanha de caju

300g de açúcar cristal

Modo de preparo

Leve o açúcar ao fogo baixo até caramelizar e em seguida, coloque a castanha até misturar tudo e reserve. Quando esfriar, quebre em pequenos pedacinhos.

Ingredientes do brigadeiro de castanha

790g de leite condensado

400g de creme de leite

40g de margarina

150g de praliné

30g de cacau em pó 50%

200g de chocolate fracionado meio amargo

Modo de preparo

Leve ao fogo baixo com leite condensado, creme de leite, chocolate picado e a margarina, mexendo até ficar em ponto de bico, deixe esfriar e reserve para adicionar o praliné.