Miguel Falabella é internado com celulite infecciosa

O ator e diretor Miguel Falabella passou o aniversário de 63 anos, nesta quinta-feira (11), internado. Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, ele foi diagnosticado com celulite infecciosa no Hospital Sírio-Libanês.

A celulite infecciosa, também conhecida como celulite bacteriana, é causada pelo ataque de bactérias que penetram na pele do paciente através de um corte, ferida, úlcera, bolha ou até por uma micose nos pés. O problema afetou o joelho e a perna do ator. Ele toma antibióticos e já está melhorando. Atualmente, Miguel Falabella está em cartaz, em São Paulo, com a peça "A mentira". Ele deverá voltar ao trabalho na próxima semana.

"Não quis fazer essa publicação ontem, porque aniversários, eu acredito, devem ser dias felizes. E o meu foi, graças ao carinho de todos vocês. Infelizmente passei meu aniversário no hospital por causa de uma bactéria que resolveu entrar no meu sistema e transformou minha perna num membro alienígena. Graças a uma equipe médica muito especial ela foi atacada no momento exato e eu já estou me recuperando. Esta semana infelizmente não vou poder fazer a peça, mas sexta feira que vem volto com alegria de sempre para o palco em A Mentira no Teatro Frei Caneca. Beijos e obrigado pelo amor de sempre", publicou o diretor no instagram.