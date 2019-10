Michel Teló e Thais Fersoza levam os filhos em show de Sandy e Junior

Michel Teló e a esposa Thais Fersoza levaram, neste domingo (13), os filhos ao show de Sandy e Junior no Allianz Parque, em São Paulo. Nas imagens, a família aparece se divertindo em área reservada para amigos e familiares da dupla. A apresentação foi a penúltima da turnê 'Nossa História', em comemoração aos 30 anos de carreira dos irmãos.

Durante o show dos cantores, Melinda, 3, e Teodoro, 2, se encantaram com cada momento do espetáculo. O menino chegou a ser filmado boquiaberto, nos braços do pai, ao assistir Júnior tocando bateria. Já a garota curtiu com muita atenção. "Nem pisca", disse Thais, que comentou também que as músicas da dupla estão sempre na playlist dos filhos.

Fãs repostaram fotos de Michel, Thais e filhos no show da dupla. Reprodução Instagram

Sandy e Junior encerram o ciclo de shows no dia 9 de novembro, no Parque Olímpico do Rio. Durante a apresentação, a cantora subiu ao palco mesmo diagnosticada com forte virose. "A energia de vocês está me dando forças para ficar de pé. Estou só com um vírus. Não é nada grave. Recebi muitas mensagens de apoio nas redes sociais. Isso me deu forças", agradeceu à plateia.