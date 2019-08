Mia Couto e Raduan Nassar cancelam participação na Bienal do Livro do Ceará

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) anunciou que o escritor de Moçambique, Mia Couto, e o brasileiro Raduan Nassar (SP) não participarão da programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, conforme a instituição comunicou anteriormente.

A Secult informa que, mesmo com os esforços da organização do evento, dos próprios autores e de suas editoras, por motivo de força maior a participação de ambos foi cancelada.

No entanto, a nota enfatiza que, apesar da ausência dos escritores, a programação da Bienal, que será realizada de 16 a 25 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará (Edson Queiroz), mantém os nomes e as atividades já divulgadas, com o tema "As Cidades e os Livros".