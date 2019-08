Mestre Gilberto Calungueiro é homenageado com livro, em Icapuí

O livro “Gilberto Calungueiro: Se esse boneco falasse”, inspirado na vida do Mestre da Cultura Gilberto Calungueiro, é o primeiro livro do jornalista Jadiel Lima, ilustrado com fotos de Vanucci Evaristo. A obra perfila o cotidiano do bonequeiro que conseguiu a raridade de ser homem e boneco, ao transmutar na arte e no humor da própria narrativa. O evento é gratuito e acontece no dia 10 de agosto, às 18 horas, na Praça da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, em Icapuí.

Para a estreia da obra, foi preprada uma programação com brincadeiras de calungas (nome da brincadeira teatro popular de bonecos) com o Mestre Gilberto Calungueiro e Marquinhos Calungueiro, uma conversa com o autor Jadiel Lima e sessão de autógrafos.

A ideia surgiu a partir da vida e do trabalho do bonequeiro que, ao longo de sua trajetória, dedicou-se às comunidades da cidade e fez parte do imaginágio local. Gilberto Calungueiro, segundo o autor, "é uma biblioteca viva que carrega a história junto com ele".

O livro “Gilberto Calungueiro: Se esse boneco falasse” FOTO: DIVULGAÇÃO

Como foco do livro, duas histórias são contadas: quando Gilberto virou Mestre da Cultura do Ceará, pelo Tesouros Vivos da Cultura, em 2006, e Mestre do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, junto a outros 12 bonequeiros cearenses, quando a manifestação foi registrada patrimônio, em 2015; e sua relação com a comunidade Olho D'água, na cidade de Icapuí.

O projeto do livro foi desenvolvido a partir do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de jornalismo do autor Jadiel Lima e publicado com o apoio do XI Edital de Incentivo às Artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

Serviço

Lançamento do livro “Gilberto Calungueiro: Se esse boneco falasse”

Local:Praça da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, Icapuí

Dia: 10 de agosto de 2019

Horário: 18 horas

Acesso: Gratuito