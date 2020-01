Mesmo separados, Solange Almeida e Leandro Andriani mantêm fotos românticas nas redes sociais

Apesar do casamento entre Solange Almeida e o empresário Leandro Andriani ter chegado ao fim, os dois ainda possuem fotos juntos nas redes sociais. A cantora também continua usando o sobrenome "Andriani" do ex-marido em seu perfil no Instagram.

A última foto dos dois no perfil de Solange foi publicada no dia 2 de novembro de 2019 durante uma viagem a Dubai. A cantora foi convidada para participar do DVD do brasileiro Danilo Dubaiano, que aconteceu edifício Burj Al Arab no fim de outubro. Após cumprir a agenda de trabalho, Solange aproveitou para curtir os pontos turísticos ao lado de Leandro.

Já no Instagram do empresário, a última foto dele com a cantora foi postada no dia 4 de dezembro de 2018, na qual os dois estão ao lado do Padre Fábio de Melo.

Na última segunda-feira (13), Solange fez um desabafo nas redes sociais sobre os julgamentos que vem sofrendo do público. “Não critique o sofrimento de ninguém, não julgue também as suas escolhas. Cada um tem suas razões para certas escolhas, se você não entende as escolhas do seu próximo, por favor não julgue", disse.