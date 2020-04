Mesmo eliminada com alto índice de rejeição, Ivy é a ex-BBB 20 que mais fatura com campanhas

Diferente dos demais colegas de confinamento, a ex-BBB Ivy Moraes não está enfrentando dificuldades para faturar após deixar o reality. A modelo voltou para sua cidade, Goiânia, e tem participado de campanhas, eventos e divulgações de lojas de roupa, procedimentos estéticos e até de cachaça.

De acordo com informações do Extra, Ivy é a única que está saindo de casa, sempre com máscara no rosto, e não parou de trabalhar desde que saiu do confinamento. A sua agenda está cheia pelos próximos 15 dias.

Outra que se deu bem após a saída da casa foi a médica Marcela. Ela tem feito propaganda de uma marca de produtos eróticos e sex shop e já faturou quase R$ 1,5 milhão (valor do prêmio do programa) com seu curso online "O prazer é todo meu". Marcela vendeu 2000 inscrições, a R$ 587 cada.

Com os outros ex-BBBs, porém, o faturamento não tem sido tão satisfatório. Flayslane mudou o magahair em troca de divulgação do profissional. A cantora paraibana também divulgou o app da moradia que ela arrumou em São Paulo. Mas o retorno financeiro não é dos maiores.

O modelo Daniel, outro eliminado com forte rejeição, só fez propaganda de uma seguradora de viagem até agora.

Guilherme, que saiu da casa do BBB 20 antes da quarentena começar, conseguiu vários trabalhos, mas por causa da quarentena, a maioria deles foi adiado.

Segundo eliminado, também com rejeição, Hadson chegou a fazer um evento em sua cidade, em Belém, mas foi vaiado ao subir ao palco.

Já Prior, mesmo tendo conquistado mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, vem tendo dificuldades de faturar com a exposição, ainda mais após as acusações de estupro. Lucas Galina e Victor Hugo também não emplacaram parcerias ainda.