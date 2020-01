Mesmo confinada no BBB 20, Manu Gavassi lança novo clipe para a música 'Áudio de Desculpas'

Estar desde o dia 21 de janeiro confinada na casa do Big Brother Brasil não impediu Manu Gavassi de deixar pronto e lançar um novo clipe ainda enquanto está no reality. A cantora, que faz parte do time de convidados do programa, divulgou o novo trabalho para a música "Áudio de Desculpas" nesta terça-feira (28), uma semana após o início do BBB 20.

Além disso, Manu deixou gravada uma série de pequenos vídeos para serem lançados em suas redes sociais enquanto estivesse no programa. Antes de lançar o clipe, o vídeo desta terça trazia a cantora comentando sobre o lançamento.

"Achei que não fosse durar uma semana, porque tenho fobia social, timidez crônica quanto tirada da minha zona de conforto e um metro e meio de altura, o que me faz passar meio despercebida em grupos. Mas, por algum milagra do destino, isso não aconteceu e aqui estou eu. Pra comemorar essa vitória, eu resolvi lançar um clipe, com iguanas, glitter e a Constanza Pascolato, nessa ordem. E você pode assistir agora", disse, anunciando ainda a participação da consultora de moda.

A música "Áudio de Desculpas" faz parte do EP "Cute but (still) Psycho", lançado em setembro. Confira o clipe abaixo: