Mercado São Sebastião faz buchada de 135 kg e bate o recorde brasileiro

Que a buchada de bode já é uma das tradições gastronômicas mais satisfatórias do paladar cearense, não há dúvidas. A prova disso pode ser confirmada na noite deste sábado (9), quando o Mercado São Sebastião, no Centro de Fortaleza, bateu o recorde com a maior quantidade de buchada já feita no Brasil. Foram 135 quilogramas da iguaria, atestados por um representante do Ranking Brasil, que faz parte do Guinness World Records.

"Ficamos sabendo dessa buchada, ela é inédita pra gente, então é uma categoria nova, que até então, não tínhamos nenhum registro. Houve buchadas gigantes, mas oficialmente com o Ranking Brasil vai ser essa", explica o fiscal do Ranking Brasil, Luciano Cadari.

Toda a receita foi preparada com a ajuda de uma panela de barro gigante. Toda a buchada foi pesada com o auxílio de uma balança suspensa e uma estrutura de ferro. Quando a estrutura foi içada, todo o caldo foi retirado, garantindo os 135 kg compostos integralmente pelas vísceras do bode e demais ingredientes do prato. Cerca de 1.500 porções de buchada compunham o total.

O recorde foi batido durante o I Festeja Buchada, evento integrado à I Virada Cultural de Fortaleza. Até este domingo (9), a Virada conta com mais de 80 atrações gratuitas em diversos pontos da capital cearense.