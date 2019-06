Mercado dos Pinhões recebe Festival Mel, Chorinho e Cachaça

O Festival Mel, Chorinho e Cachaça desce a Serra da Ibiapaba e chega a Fortaleza amanhã (29.06), a partir das 17 horas, trazendo um pouco de sua programação cultural e dos produtos daquela região. O palco para este encontro será o Mercado dos Pinhões, que, além do seu valor histórico, já é um importante espaço da gastronomia da capital. O evento é fruto de uma parceria entre o Sebrae/CE, Secretaria de Cultura do Município (Secultfor) e Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC). Na oportunidade, será realizada apresentação de músicos que estiveram presentes no Festival Mel, Chorinho e Cachaça, realizado no último final de semana em Viçosa do Ceará.

Os visitantes também poderão se deliciar com a gastronomia dos chefs que atuam no Mercado dos Pinhões, bem como conhecer e adquirir produtos como o mel e a cachaça, produzidos na Serra da Ibiapaba. De acordo com o analista do Sebrae, Joviano Gonçalves, a ideia de trazer o festival para o Mercado dos Pinhões se soma ao trabalho que já vem sendo feito junto aos permissionários, proprietários de pequenos negócios, que atuam naquele espaço. “O Sebrae vem atuando no Mercado, junto com a ACC, preparando as empresas permissionárias do mercado, com ações gerenciais e tecnologias, permitindo que elas possam oferecer os melhores serviços e produtos”.

Comida de Mercado

Estas ações de capacitação, bem como a programação do sábado, integram o projeto do Sebrae Festival Gastronômico Comida de Mercado, que pretende fortalecer os espaços dos mercados públicos da cidade de Fortaleza e ao mesmo tempo melhorar a competitividade dos pequenos negócios existentes neles. “Tradicionalmente, em quase todas as capitais, estes Centros Comerciais são marcos históricos e abrigam a cultura local, por isso esse projeto tem um forte componente de fortalecimento do mercado como espaço de turismo, mas também estamos de olho no cliente local, para que as famílias fortalezenses passem a ver os mercados como um espaço de lazer, da boa música, da gastronomia”, afirmou Joviano.

Além desta edição, o Comida de Mercado terá uma programação que se estenderá até o mês de setembro. No dia 13 de julho, o Mercado dos Pinhões receberá o evento Café & Chocolate. Já no dia 27 de julho será a vez do Queijos & Vinhos. Em agosto, nos dias 22 e 23, será realizado o evento Sr. Camarão, e nos dias 27 e 28 de setembro o Tilápia Cearense. “Nosso objetivo é unir a ação que já vem sendo realizada junto aos permissionários do Mercado dos Pinhões com o trabalho que o Sebrae desenvolve com produtores de diversas regiões do estado. É uma oportunidade de mostrar para o fortalezense e para os turistas um pouco da riqueza da cultura, da gastronomia e dos produtos de todo o Ceará”.

SERVIÇOS

Festival Gastronômico Comida

de Mercado – Mel, Chorinho e Cachaça

Data: 29 de junho de 2019

Horário: 17 às 22 horas

Local: Mercado dos Pinhões- Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro