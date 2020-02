Menina de 9 anos faz participação no bloco Iracema Bode Beat na Praça dos Leões

O último dia da programação carnavalesca foi animado. Na Praça dos Leões, a folia ficou por conta dos blocos As Gata Pira e Iracema Bode Beat, neste domingo (25). O show de Nayra Costa, do Bode, contou com a participação especial da menina Maria Flor Caminha, de nove anos, para cantar "O Canto da Cidade", de Daniela Mercury.

A menina estreou na folia ainda no pré-Carnaval a convite do Bloco Como Raul Já Dizia, quando cantou "Gita", clássico de Raul Seixas. A repercussão da performance que aconteceu no Benfica tem sido bastante positiva. "Muitas pessoas pediram para tirar foto, me abraçar, dar autógrafo, essas coisas. E o telefone da minha mãe não parou de tocar, são muitas mensagens e eu só tenho a agradecer", disse em recente entrevista ao Diário do Nordeste.

Maria Flor gosta de cantar desde muito cedo Kid Junior

Sobre a participação de hoje Maria Flor afirma estar muito feliz e diz ser "uma honra cantar com a Nayra".

Já Nayra Costa conta conhecer a menina desde quando ela dava os primeiros passos na música. "Resolvi fazer esse convite para ela participar comigo no Carnaval".

Maria Flor ainda se apresentou no bloco Hospício Cultural no sábado (22), na Gentilândia.