Menina de 9 anos canta Raul Seixas para vizinhos durante quarentena na Cidade 2000

Se a música é a linguagem dos deuses, neste período, em que o mundo inteiro precisa lidar com a reclusão forçada em prevenção ao coronavírus, a arte se faz ainda mais necessária. Conectada a esse sentimento, a pequena artista Maria Flor, de apenas 9 anos de idade, cantou para os vizinhos em sua casa, no bairro Cidade 2000.

Da garagem da residência, por volta das 19h desta segunda-feira (23), Maria interpretou "Tente Outra Vez", música de seu ídolo, Raul Seixas. No último período carnavalesco, ela já tinha se apresentado ao vivo, quando fez covers do baiano na programação momina de Fortaleza. Segundo a produtora cultural Georgette Caminha, mãe da cantora mirim, a intervenção quer inspirar outros músicos a fazerem o mesmo, dentro da campanha virtual "amusicamudaomundo". "É um desafio para que outros cantores e músicos façam isso também das suas casas, alegrem suas ruas", diz ela.



Maria Flor conta que se inspirou no cenário da população confinada na Itália, país onde o contágio do vírus teve largo alcance. "Vi um vídeo de um músico lá da Itália, tocando piano na varanda. As pessoas ficaram muito felizes, alegres com o vídeo, teve gente que até chorou. Resolvi fazer isso no meu bairro, pra deixar as pessoas felizes aqui também", observa a menina.

A família dela já se encontra há uma semana em quarentena. Segundo a menina, os pais só saem de casa para o supermercado e para resolver pendências urgentes."A gente tem feito várias atividades, pintando, colando, desenhando bastante. E vendo filme. Ajudo minha mãe nas tarefas diárias da casa, treino as músicas do meu repertório. Brinco com meus gatos também. É um período difícil, mas a gente também está se cuidando e se divertindo", detalha Maria Flor.