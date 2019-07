Memorial Belchior será inaugurado em Fortaleza

Pouco mais de dois anos após a abertura do Centro Cultural Belchior, sediado nas proximidades do Estoril, na Praia de Iracema, um memorial em homenagem ao cantor falecido no dia 30 de abril de 2017 será inaugurado no mesmo equipamento. A proposta, de acordo com o diretor do Centro, Lenildo Gomes, é ocupar todo o primeiro andar do espaço, ainda na primeira quinzena de agosto, com uma exposição permanente em tributo ao artista, mas dialogando com a produção contemporânea em torno de sua obra.

"Esse memorial é uma dívida da gestão do Centro com o legado do Belchior. É nosso reencontro com este compromisso de prestar este tributo, mas sempre pensando na contemporaneidade, com uma linguagem mais interativa, recursos digitais, tecnológicos", adianta Lenildo.

O legado, a obra e a história do cantor poderão ser vistos, gratuitamente, por meio da ótica do arquiteto André Scarlazzari Silva – que se dedica a projetos culturais através da concepção, desenvolvimento e montagens de exposições temáticas e museus há mais de 10 anos em todo o Brasil. Além dele, o projeto também contou com a contribuição de familiares, fãs e pesquisadores de Belchior.

"Na exposição, nós teremos uma linha do tempo interativa, na qual as pessoas acompanharão o processo criativo e os acontecimentos da vida do cantor, e poderão selecionar o que tem mais interesse em se aprofundar. Além disso, haverá também o acervo de música, álbuns que serão acessados, e vídeos do próprio Belchior falando sobre a carreira", adianta Lenildo sobre o acervo. Alguns documentos, a exemplo de boletins escolares, e também fotografias completarão a mostra permanente.

Saiba mais

O Centro Cultural Belchior foi inaugurado no dia 18 de maio de 2017, menos de um mês após a morte do cearense. Na ocasião, entraram em cartaz duas exposições: “Cores e Cantos", com acervo de artes plásticas, vídeos e músicas em homenagem a Belchior; e a exibição de peças de Aldemir Martins, com curadoria do artista plástico Tota.

O equipamento dispõe de duas galerias, uma em cada um dos pavimentos, além de sala multiuso, auditório e espaço para cafeteria. As composições de Belchior nomeiam os espaços do Centro, como o auditório “A Palo Seco”, a Galeria “Fotografia 3×4″ e a Sala “Mucuripe”.

Serviço

Endereço: Rua dos Pacajus, 123, Praia de Iracema

Horário de funcionamento: De terça a sábado, de 10h às 22h

Contato: (85) 3219-0924