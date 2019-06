Membros de ONG cearense ganham R$ 18 mil no Caldeirão para projeto de preservação do tatu-bola

Membros da Associação Caatinga conquistaram R$ 17.846 no Programa Caldeirão do Huck para financiar projeto de preservação do tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) . A participação dos cearenses foi veiculada na tarde deste sábado (15).

A dupla Sandino e Daniel representou a Associação no quadro The Wall, que consiste em um desafio de perguntas de conhecimentos gerais, onde o valor do prêmio é somado ou subtraído por bolas que caem de uma parede. O prêmio será destinado para a conservação da espécie que está em risco de extinção e tem como habitat o bioma nordestino.

O Programa Tatu-bola tem como objetivo identificar áreas prioritárias para a conservação do Tolypeutes tricinctus e promover a criação de Unidades de Conservação (UCs) em regiões no Piauí, onde se verifica a ocorrência da espécie, identificar novas áreas de ocorrência e contribuir para a atualização de sua distribuição no Brasil.

Em 2014 o Tatu-bola ganhou visibilidade nacional ao representar o mascote da Copa do Mundo sediada no Brasil, nomeado como Fuleco. O animal foi sugerido pela Associação Caatinga por ser um símbolo do bioma totalmente brasileiro.