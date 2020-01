Melhores filmes de 2019 são selecionados por críticos de cinema do Ceará

2019 marcou o final da década com grandes produções cinematográficas, tanto nacionais como internacionais. A Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) anuncia, então, os filmes que mais se destacaram no ano. A seleção foi votada por profissionais que atuam como críticos, programadores e pesquisadores de cinema no Ceará.

Dentre os longas cearenses, "Inferninho", dirigido por Guto Parente e Pedro Diógenes e realizado com o grupo teatral Bagaceira, foi eleito o melhor. Já entre os curtas, o horror cearense "Pop Ritual", de Mozart Freire, e o drama familiar pernambucano "Marie", de Leo Tabosa, foram os selecionados. Ambos foram premiados na última edição do Festival Cine Ceará.

Para os prêmios de melhor longa-metragem brasileiro e estrangeiro, os associados consideraram produções lançadas em circuito comercial no Ceará entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. Para tais, foram selecionados respectivamente os filmes "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, e "Parasita", do coreano Bong Joon-ho.

Melhores Filmes de 2019 segundo a Aceccine:

Melhor Longa-metragem Cearense:

“Inferninho”, de Guto Parente e Pedro Diógenes

Melhor Longa-metragem Brasileiro:

“A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz

Melhor Longa-metragem Estrangeiro:

“Parasita” (Coreia do Sul), de Bong Joon-ho

Melhor Curta/Média-metragem Cearense:

“Pop Ritual”, de Mozart Freire

Melhor Curta/Média-metragem Brasileiro:

“Marie” (PE), de Leo Tabosa

Na categoria de melhor longa-metragem cearense, concorriam os filmes que estrearam nas salas de cinema, no mesmo período, ou obras inéditas em circuito que tiveram uma primeira exibição pública no Ceará no decorrer do ano, realizados por cineastas locais.

O critério para o prêmio de melhor curta/média brasileiro contemplava filmes que tiveram uma primeira exibição pública em mostras e festivais do Brasil em 2019. Já para os curtas cearenses, concorriam obras que tiveram uma primeira exibição pública no Ceará no período.