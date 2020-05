Meghan Markle e Letizia Ortiz embarcam em tendência e assumem fios brancos

Letizia Ortiz, 47, e Meghan Markle, 38, são duas das integrantes da realeza que têm assumido os fios brancos, embarcando na tendência de deixar os cabelos grisalhos. Tanto a duquesa de Sussex quanto a Rainha Consorte da Espanha foram fotografadas com o novo estilo, que na maioria dos casos é fruto de uma questão genética.

O movimento de mulheres que aceitam os cabelos brancos cresce a cada dia. Muitos citam como referência o filme "O Diabo Veste Prada", que, em 2016, revelou o estiloso penteado branco de Meryl Streep.

No Brasil, dentre as famosas que já aderiram ao estilo estão a atrizes Vera Holtz, e as apresentadoras Renata Vasconcellos, Carla Vilhena e Sandra Annenberg.

As referências crescem também no Instagram, como a hashtag #greyhair (cabelo grisalho), que já tem quase 2 milhões de publicações. Um outro perfil que incentiva mulheres a mostrar as etapas e fases da transição é o Going Grey With (Ficando Grisalho). Foi com a ajuda de perfis como esse que muitas mulheres se sentiram encorajadas a aceitar os fios brancos.

DICAS PARA FICAR COM O CABELO GRISALHO

1. Se você já tingia o cabelo, principalmente de cor escura, o melhor a fazer é deixar crescer. Segundo os profissionais, tentar descolorir só vai deixar o cabelo com cores diferentes e pode destruir os fios. A melhor receita é a paciência

2. Durante esse processo, mantenha o cabelo hidratado para que o fio virgem cresça forte

3. Quem gosta de cabelo curto, pode apostar em um corte bem curtinho para eliminar a maior parte do cabelo que ainda tem tinta

4. Cuidado ao escolher o primeiro corte. Há casos de mulheres que desistiram de ficar com os cabelos grisalhos porque confundiram com o fato de não terem gostado do corte de cabelo

5. No entanto, não há mais regras para o corte. Se a ideia é ser natural, cada um pode ter o cabelo que deseja

6. Peça ajuda do seu cabeleireiro para escolher o melhor produto matizador. Você pode usar só o xampu ou combinado com uma máscara. No caso dos cremes que hidratam e matizam é preciso tomar cuidado com o tempo para não deixar o cabelo muito azulado