Meghan Markle assina contrato com a Disney e doa cachê para causa beneficente

Após anúncio do afastamento de Harry e Meghan Markle do papel de membros seniores da família real britânica, a revista The Time revelou que a duquesa de Sussex teria fechado um contrato com a Disney.

Segundo a publicação, o acordo é para a dublagem de filmes da empresa e, em troca, a Disney fará doações para entidade beneficente que protege elefantes da caça predatória, a "Elephants Without Borders".

As fontes da The Time foram além e afirmaram que contratos como esse foram motivo de conversas tensas entre o casal e a realeza mesmo antes do Natal.

O neto da rainha Elizabeth e a sua mulher anunciaram na quarta-feira (8) que querem "se afastar do papel de membros seniores da família real" britânica e trabalhar para conquistar a própria independência financeira.

Em uma publicação no seu canal oficial no Instagram, o duque e a duquesa de Sussex escreveram que tomaram a decisão após "muitos meses de reflexão e discussões internas".

O texto afirma que os dois planejam dividir o tempo entre o Reino Unido e a América do Norte e que continuarão a honrar seu compromisso com a rainha.

"Esse equilíbrio geográfico vai nos permitir criar nosso filho com apreço pela tradição real em que ele nasceu ao mesmo tempo em que dá à nossa família o espaço para focar esse próximo capítulo."