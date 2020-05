Meghan Fox e Brian Austin Green se separam após dez anos de casamento

O casamento entre Meghan Fox e Brian Austin Green chegou ao fim. A informação foi confirmada na segunda-feira (18) pelo próprio ator durante apresentação do podcast ‘With Brian Austin Green’.

O término já havia se tornado alvo da imprensa norte-americana pouco antes da pandemia atingir os Estados Unidos. Em imagens nesse período, Meghan foi vista passeando com o rapper Machine Gun Kelly em Los Angeles.

No podcast, Austin Green falou sobre as imagens que circularam nas publicações. “Eu nunca o conheci. Megan e eu falamos sobre ele. Eles são apenas amigos no momento”, disse ao afirmar que confia na ex-esposa.

Segundo ele, apesar da separação a família deve passar as férias juntos. Os dois são pais de Noah, de sete anos, Bodhi, de seis, e Journey, de três.

“É chato quando algo que você está acostumado a fazer há 15 anos muda. Existe um aspecto desconhecido, tem aquele buraco no meu estômago. Realmente não quero que Megan e eu estejamos em desacordo. Ele é minha melhor amiga há 15 anos e não quero perder isso”, comentou.