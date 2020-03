Meditação é aliada para diminuir a inquietação e a tensão

É tempo de aquietar-se, olhar para si e buscar o equilíbrio que o mundo lá fora não está dando. A tarefa, que pode ser muito difícil para alguns, faz parte do cotidiano de Helder Lima e Ananda Kaur, ambos professores de yoga na cidade de Fortaleza há mais de dez anos.

Para auxiliar aqueles que buscam aliviar-se de alguma forma nesses dias em que a pandemia de coronavírus é o único assunto em todos os meios sociais, os dois estão oferecendo, de segunda a sábado, às 17h, por meio de live no Instagram @ramdasyogaeterapias, uma meditação para cura vinculada à prática de Kundalini.

Esta modalidade milenar de yoga tem ações dinâmicas, energizantes e objetivas. Ela fortalece, alonga, relaxa a musculatura e todo metabolismo, além de aumentar a capacidade respiratória e o nível de vitalidade, e propor um profundo mergulho na meditação.

No cenário de incertezas, os professores apontam o caminho para diminuir a inquietação, a tensão e a descarga de nossas baterias psíquicas.

“A prática de yoga e meditação nos isola um pouquinho, momentaneamente, naquele período em que eu me retiro, me aquieto para cortar um pouco os vínculos com o externo. É uma atividade introspectiva, na qual você vai se voltando para dentro, observando seu corpo na execução das posturas; as técnicas respiratórias; de concentração; os gestos com os dedos; o relaxamento; a meditação. Tudo muda completamente a minha atitude, me trazendo para o equilíbrio”, explica Helder.