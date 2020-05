"Me caguei mas passo bem", brinca Tatá Werneck ao levar susto com jiboia no seu condomínio

O fim de semana começou agitado para Tatá Werneck. Na manhã deste sábado (2), a humorista levou um susto ao deparar com uma jiboia que apareceu no condomínio em que reside, no Rio de Janeiro. "Me caguei toda mas passo bem e passo lenço umedecido também", escreveu na legenda do vídeo que postou no Instagram, que mostra a cobra "passeando" pela sua rua.

Na mesma postagem, a atriz disse que contou com a ajuda da vizinha Ully Lopes e que a jiboia já havia sido resgatada pelo Instituto Vida Livre, dedicado a reabilitação e soltura de animais silvestres: "Eles são maravilhosos! E precisam de doações para continuarem seus trabalhos".

Mais tarde, Tatá postou no Twitter um vídeo da jiboia, batizada de Ully em homenagem à vizinha, sendo solta na natureza. Em resposta a comentário de Marcelo Adnet, a atriz disse que a cobra tem 30 anos. "Segundo o biólogo. Eu não perguntei pra não ser mal educada", brincou.

Outro seguidor disse que, se tivesse passado pela mesma situação, teria vendido a casa, e Tatá brincou que passou o imóvel para o nome dela: "Eu tô morando na floresta tem 4 horas". Recentemente, a atriz deu bronca na influenciadora digital Gabriela Pugliesi por fazer festa durante a quarentena.