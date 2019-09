McFly anuncia retorno com show em novembro após nove anos sem inéditas

A boy band inglesa McFly anunciou a sua volta nesta terça-feira (10) e enlouqueceu os fãs do mundo inteiro. Vídeos divulgados pelo Instagram mostram os integrantes falando sobre a decisão de voltar a se reunir após longos anos. O último disco da banda foi "Above de Noise" foi lançado em 2010. Ao longo desse período, os integrantes do grupo tinham se dedicado a seus projetos solos.

Agora, Tom Fletcher, 34, Danny Jones, 33, Dougie Poynter, 31, e Harry Judd, 33, vão retomar a carreira da banda com um show no dia 20 de novembro, em Londres. Até a data da estreia nos palcos, o McFly vai divulgar uma música inédita por semana (10 músicas).

No vídeo, os músicos falam que viver o sucesso da McFly foi uma dos maiores momentos de suas vidas, que eles se sentem mais que um banda, "é como uma irmandade". Por isso, viram que não fazia mais sentido eles não cantarem mais juntos.

A banda foi descoberta pelo público com o disco "Room on the 3rd Floor", lançado em 2004, com sucessos como "Obviously", "Five Colours In Her Hair" e "That Girl". A partir de 2010, eles não lançaram mais discos, mas tiveram a fizeram a "Anthology Tour", que aconteceu em 2016, mas apenas no Reino Unido.