McFly adia turnê no Brasil para setembro por causa do coronavírus

O McFly adiou sua turnê pelo Brasil para setembro e outubro, devido à pandemia do novo coronavírus. A banda inglesa de pop rock tinha sete shows marcados no país entre os meses de março e abril.

"Lamentamos muito e estamos profundamente desapontados, já que queríamos muito [fazer os shows]", disse o grupo em sua conta oficial do Instagram. "Mas nos veremos muito em breve. Em setembro/outubro."

A mensagem foi compartilhada junto a uma imagem com a bandeira do Brasil, as novas datas e a justificativa oficial. "Devido às inesperadas consequências da crise de saúde mundial e ao alerta à pandemia do coronavírus feito pela OMS (Organização Mundial de Saúde), os shows que o McFly faria no Brasil foram adiadas."

O comunicado ainda diz que os ingressos já comprados serão válidos para as novas datas.

O McFly, que daria início ao giro pelo Brasil em Uberlândia, no próximo dia 19, agora só volta ao país em 24 de setembro, para show em São Paulo. No dia 25, eles tocam em Curitiba, e depois seguem para Porto Alegre (27 de setembro), Uberlândia (29), Ribeirão Preto (1º de outubro), Belo Horizonte (3) e Rio de Janeiro (4).