MC Tha marca a abertura da XII Bienal Internacional de Dança do Ceará

Com o espetáculo "Fúria", novo trabalho da carioca Lia Rodrigues Companhia de Danças, a Bienal Internacional de Dança do Ceará abre sua 12ª edição no dia 16 de outubro, no Theatro José de Alencar. A festa de abertura da Bienal, no Órbita Bar, conta com a paulista Mc Tha que, unindo funk e umbanda, vem lotando casas de show com seu primeiro álbum "Rito de Passá".

Considerada um dos mais importantes eventos de dança da América do Sul, a Bienal Internacional de Dança do Ceará celebra 22 anos de existência com múltiplas formas de se fazer dança na atualidade. A programação de espetáculos, shows, performances e festas contempla as cidades de Trairi, Quixadá, Pacatuba, Itapipoca e Paracuru, além da capital cearense.

A Bienal recebe sete atrações internacionais. Do Brasil, participam mais de 25 espetáculos e artistas do Ceará e 11 de outros estados.

A paulista Mc Tha é atração na festa de abertura do evento, trazendo músicas de seu primeiro disco "Rito de Passá". O trabalho de estreia de cantora mistura suas relações com o Nordeste, com a solidão de São Paulo e suas raízes espirituais. Também se apresenta na festa o Coletivo Mamadeiras, do Ceará.

Já o espetáculo "Fúria", da Lia Rodrigues Companhia de Dança, se utiliza da dança para provocar questões a respeito do tempo em um mundo dominado por imagens contrastantes - medonhas e belas - atravessadas por perguntas, contradições e paradoxos.

Além do Theatro José de Alencar e Órbita Bar, a Bienal da Dança também terá programação no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Porto Dragão, Cena 15, Cineteatro São Luiz, Vila das Artes, Galpão da Vila, Centro Cultural Bom Jardim, Cuca Mondubim e Poço da Draga.

Serviço

XII Bienal Internacional de Dança do Ceará

Em Fortaleza (16 a 27 de outubro), Trairi (18 e 19/10), Quixadá (24 e 25/10), Pacatuba (25/10), Itapipoca (25 e 26/10) e Paracuru (25 e 26/10). Informações: www.bienaldedanca.com