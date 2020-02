MC Rebecca ganha elogio da cantora Normani após copiar look

A funkeira MC Rebecca, 21, voltou aos tempos de tiete neste domingo (16) ao comemorar aos gritos em suas redes sociais um comentário da cantora americana Normani, 23, ex membro do grupo Fifth Harmony.

"Gente, a Normani me seguiu e comentou a minha foto. Eu estou de calcinha aqui, mas estou muito feliz. Estou muito nojenta", afirmou ela nos seus stories.

Rebecca se inspirou no look de Normani no clipe "Motivation" para fazer sua fantasia usada no último domingo (16) no Bloco da Preta, que saiu no centro do Rio de Janeiro. E foi uma foto dela no evento que ganhou os emojis da artista.

No Twitter, a funkeira esclareceu que foi Anitta quem fez a ponte até Normani. "Eu quase tive um treco, Anitta. Obrigadaaaaa, gente foi ela que mandou a foto pra Normani", postou Rebecca. "Ela amou, falou que você é muito linda... Nada que a gente já não saiba, né?!", respondeu Anitta.

Além de MC Rebecca, o Bloco da Preta contou com várias outras celebridades, como Letícia Lima, Fernanda Paes Leme, Thaynara OG, Fabiana Karla e David Brazil.