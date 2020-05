MC Kevin é diagnosticado com novo coronavírus e se desculpa por furar isolamento

O funkeiro MC Kevin, 25, recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus, após ser criticado por furar o isolamento social. Em uma nota publicada em suas redes sociais ele afirmou que se sente bem, apesar da confirmação da doença, e ainda se desculpou.

"Errei, errei mais feio ainda por não ter contido esse meu desejo de liberdade, natural em qualquer jovem da minha idade e expor as pessoas a minha volta. Quero pedir desculpas aos meus fãs, amigos e familiares, e até àqueles que estão desejando que o Kevin morra", afirmou.

O artista começou a receber críticas em suas redes sociais após postar um vídeo em que falava que estava entediado em casa e, por isso, iria até uma loja próxima. Ele acabou apagando o vídeo e se desculpou, salientando que nunca imaginava que estaria com a doença, já que se sentia bem.

Segundo Kevin, os primeiro sintomas começaram há cerca de dois dias, com um mal estar, além da perda de paladar e olfato. O primeiro teste, no entanto, teria dado negativo, mas o segundo confirmou que ele contraiu o novo coronavírus. "Me sentia e me sinto super bem, esse vírus é pior do que se pode imaginar".

"Diante de meu erro, quero me colocar à disposição para ser porta-voz aos jovens, dizer que esse vírus é silencioso e sem sintoma, sem muita expressão, pode fazer um estrago na vida das pessoas e destruir famílias", escreveu em sua conta no Instagram, antes de receber vários desejos de melhoras.

Vários outros famosos também já foram diagnosticados com a Covid-19. Entre os casos mais graves estão o do também funkeio MC Dumel, 28, o da atriz Daisy Lúcidi, 90, e do cantor e compositor Aldir Blanc, 73, que morreram em decorrência dos sintomas.