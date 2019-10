MC Gui tem shows cancelados após postagem em que aparece rindo de criança na Disney

Após a polêmica em que se envolveu na Disney, MG Gui, 21, está sofrendo com cancelamentos de seus shows. Além da apresentação do CNA em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, ele não fará mais parte da festa de Dia das Crianças, em Caieiras (SP), marcada para este domingo (27). O repórter e humorista Fofoquito foi convidado a assumir o lugar do funkeiro mirim.



"É um evento beneficente para as crianças. Estarei levando um pouco da minha alegria para eles com músicas infantis", conta Everton Di Souza, conhecido como Fofoquito. "A única coisa que não aceitei foi cachê e se for rolar alguma verba, pedi para que doem para alguma instituição ou revertam para o meu dia com eles. Quero fazer o melhor pelas crianças", afirma o artista.



Nesta segunda-feira (21), MC Gui publicou um vídeo de uma criança em seu perfil no Instagram, durante um passeio pela Disney em Orlando (Estados Unidos).



Nas imagens, que ficaram disponíveis em seus stories, ele está dentro de um trem que leva os visitantes aos parques da Disney e filma uma menina sentada no fundo do vagão. "Mano, olha isso", diz ele, focando no rosto da menina, que desvia o olhar. "Parece filme de terror".



Após o episódio, o MC foi criticado nas redes sociais, inclusive por famosos como Maurício Meirelles, Felipe Castanhari e Lucas Salles.

O CNA de Três Lagoas (MS), escola de idiomas onde ele faria um show, chegou a anunciar em um comunicado no Facebook que cancelava a apresentação do cantor. "Reforçamos que Ética e respeito fazem parte dos valores da nossa empresa e qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita", diz o texto.



Gui apagou o vídeo de seus stories e usou a mesma rede social para explicar o seu lado e pedir desculpas. Ele afirma que o assunto "repercutiu de uma forma injusta" e que está viajando em um mês de Halloween.



"Hoje lá [no parque] aconteceria mais uma noite de Halloween e onde encontrei uma família no trem [...] que estavam fantasiados para curtir o Halloween no Magic Kingdom. Eles estavam fantasiados de 'Monstros S.A.' [filme] e eu achei aquilo incrível".



"Em momento algum eu fiz isso para atacar alguém ou fazer bullying, principalmente com uma criança", acrescenta. "Se realmente ela se sentiu constrangida, eu iria na hora pedir desculpas, não teria postado nada ou estaria dando risada".