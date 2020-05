Mayra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar

A empresária e ex-BBB Mayra Cardi, 36, divulgou um vídeo em sua rede social, neste domingo (3), para anunciar o término de seu casamento com o ator e cantor Arthur Aguiar, 31, com quem era casada desde 2017. Os dois são pais de Sofia, que tem menos de dois anos.

"As coisas não acabam, as coisas se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente. Te amo para sempre, independente de como palavras possam dar nome e categoria ao amor! Obrigada por fazer parte de quem sou me transformando em versões melhores de mim e de nós Arthur Aguiar, para sempre te amarei", escreveu Cardi, ao publicar o vídeo.

"Hoje eu não vim falar de uma coisa alegre. Como sempre venho falar. Não vim trazer uma notícia boa. Como sempre venho. Sempre gosto de trazer alegria, felicidade, porque acho que a vida é tão única, tão rápida, tão passageira... A gente veio neste mundo para ser feliz e fazer feliz. Apesar de não ser uma notícia boa, é necessária. Se a vida é tao curta, tão rápida, tem coisas que a gente precisa abdicar para a gente possa ser mais feliz, para que o outro possa ser mais feliz", disse Cardi no início do vídeo, que tem cerca de 15 minutos.

"Eu e o Arthur seremos sempre amigos e pais da Sophia, mas não somos mais homem e mulher. Não é com facilidade nem com alegria que eu trago essa notícia para vocês, mas é com o coração tranquilo por ser necessário. Nem todas as coisas a gente faz porque a gente dá conta ou porque a gente quer. As coisas de adulto a gente faz porque a gente precisa... Eu e o Arthur nos apaixonamos muito rapidamente, foi muito intensivo e muito maravilhoso. A nossa química é indiscutível. Eu acho que eu nunca tive uma pessoa que me desse tão bem quimicamente. O nosso corpo é feito de química", continuou.

Mayra Cardi disse ainda que existem outras coisas além da paixão e da química, "que é o companheirismo que para mim sempre foi o mais importante". "Estou neste mundo para ser feliz e para fazer feliz.

A empresária mostrou que tem várias tatuagens no corpo. Entre elas, a do primeiro marido, Greto Guariz, e de Arthur Aguiar na região da costela abaixo do seio. "Eu não vou tirar, porque você não risca pessoas. Você não apaga pessoas, nem finge que elas não existiram uma vez que elas fazem parte da sua história. E ele faz parte da minha história, parte de quem eu sou. E se eu apagar da pele, eu não apago do coração."

Em vários momentos, a ex-BBB se emocionou bastante tendo que parar para enxugar as lágrimas. "Eu e o Arthur sempre fomos diferentes. A gente se conheceu muito rapidamente e a paixão quando vem é avassaladora, quando tem química. Incrível."

Mayra Cardi e Arthur Aguiar se conheceram em 2017. Quatro meses após o namoro, eles ficaram noivos e, em dezembro de 2017, a empresária realizou uma cerimônia surpresa para o ator, que na época estava na novela "O Outro Lado do Paraíso" (Globo). No vídeo, a ex-BBB explica também que não queria ser mãe novamente, mas foi convencida por Aguiar.

"Vocês viram um vídeo que eu fiz chorando tempos atrás, porque eu não queria ser mãe de novo. Porque fui mãe sozinha, eu tenho um filho de 19 anos, que é o Lucas. E quem já foi mãe sozinha sabe do que estou falando, porque eu lutei muito para sobreviver, em todos os sentidos. E eu sei a dor que tem, não só de ser mãe sozinha, mas de ver seu filho distante do pai. Por isso demorei quase 18 anos para ter outro filho", disse Cardi, que é mãe de Sofia, que nasceu em outubro de 2018.

"Quando casei com Arthur esse era o sonho dele. Eu embarquei no sonho dele e fiz ser meu, e veio Sofia."

"A parte mais difícil de todas é saber que o papai não vai estar todos os dias junto com a filha. Era o que eu propus lá atrás quando pensei se deveria engravidar ou não. Se deveria viver essa experiência nova ou não. Estar no dia a dia faz toda a diferença, ela é apaixonada pelo pai."

Por fim, Cardi disse que não gostaria de falar mais sobre o assunto e que, por causa da quarentena do novo coronavírus, os dois ainda estão na mesma casa. "A gente já conversou. É 100% decidido. Não está sendo fácil, ainda mais na quarentena, a gente está junto na mesma casa. A gente vai mudar porque a gente já ia mudar, inclusive de país, mas com tudo isso a gente não sabe mais como será. Cada um vai morar em sua casa, mas na mesma cidade, porque temos um bem em comum. Quem vier depois, vai ter que aceitar essa relação porque vai ser eterna."

Arthur Aguiar não publicou nenhuma mensagem em seu perfil nas redes sociais. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do UOL, o ator disse que a conversa que pôs fim à relação aconteceu na última quarta (29). "Este é um momento muito difícil de tristeza e dor. É hora de olhar para dentro", disse.