Max Wright, o pai da série "Alf, o ETeimoso", morre aos 75 anos

O ator Max Wright, que interpretou o personagem Willie Tanner, pai da família da série "Alf, o ETeimoso", morreu nesta quinta-feira (27) aos 75 anos, informou o site TMZ.

Segundo o site, familiares informaram que ele morreu em decorrência de um câncer em casa, em Hermosa Beach, no estado da Califórnia.

Ele foi diagnosticado com linfoma, grupo de tumores de células sanguíneas, ainda em 1995, mas a doença permaneceu em remissão por muitos anos.

"Alf, o ETeimoso" marcou pela irreverência e criatividade

A mulher de Wright, Linda Ybarrondo, com quem era casado desde 1965, morreu em 2017 de câncer de mama. O casal teve dois filhos.

Max Michu Meszaros, ator que interpretou Alf nas primeiras temporadas da série, também morreu recentemente, em 2016, aos 76 anos.

Veterano da TV americana, Max Wright também atuou em programas como "The Norm Show" e "Curto Circuito" e em filmes como "All That Jazz - O Show Deve Continuar" e "Reds".

Max Também fez participações especiais na série Friends na primeira temporada, em 1994, e na segunda,em 1995, no papel de Terry.